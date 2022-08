1Password per iPhone e iPad riceve oggi un grande aggiornamento. Con un focus sulla velocità, una nuova schermata iniziale, opzioni di personalizzazione e altro, 1Password 8 è pubblicizzata come una ‘esperienza nuova di zecca’ per gli utenti di iPhone e iPad.

Uno dei più grandi cambiamenti con l’aggiornamento di 1Password di oggi è una nuovissima schermata iniziale con nuove opzioni di personalizzazione. Ora puoi facilmente nascondere, mostrare e riordinare tutto ciò che vedi nella schermata iniziale di 1Password.

1Password8 si aggiorna, ecco le novità

Ciò include la possibilità di aggiungere diversi campi alla schermata iniziale di 1Password. Cosa sono i campi aggiunti? Il modo più semplice per rendere 1Password davvero tua. Puoi appuntare qualsiasi campo in un elemento 1Password direttamente sulla schermata iniziale, in modo da avere sempre accesso immediato, ad esempio, al numero di routing della tua banca o al codice monouso per il tuo accesso a Twitter.

L’attenzione alla personalizzazione si estende anche a una nuova barra di navigazione che è sempre bloccata nella parte inferiore dell’interfaccia. Questa nuova barra di navigazione ti consente di accedere rapidamente alla schermata iniziale, accedere a tutti gli elementi su tutti i tuoi account, aumentare la tua sicurezza.

Il nuovo design per iPhone e iPad mira a rendere più chiaro quando la password di un sito Web o di un servizio è stata compromessa. Ci sono nuovi avvisi utilizzabili che ti dicono come proteggerti e una migliore integrazione nel tuo punteggio di sicurezza. È interessante notare che 1Password 8 è stata rilasciata come nuova applicazione per iPhone e iPad. Ciò significa che 1Password è ancora disponibile e che la tua app non si aggiornerà automaticamente. Dovrai andare all’App Store e scaricare manualmente 1Password 8 se vuoi aggiornare.