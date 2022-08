Un tablet Android che non è solo conveniente, ma offre anche un buon set di funzionalità è una proposta decente offerta da LG. È importante tenere presente che la società coreana si è ritirata dal mercato degli smartphone diversi anni fa. L’LG Ultra Tab è un nuovissimo tablet lanciato solo di recente dall’azienda in Corea. È alimentato dal processore Snapdragon 680 di Qualcomm. Ha un display con una risoluzione di 10,35 pollici e quattro altoparlanti. L’ultima versione di Android sarà preinstallata sul nuovissimo tablet quando verrà rilasciato.

L’Ultra Tab è il successore della serie G Pad e vanta un corpo in metallo ultrasottile che misura solo 7,1 millimetri di spessore, una batteria da 7.040 milliampere-ora, una fotocamera posteriore da 8 megapixel e una fotocamera frontale da 5 megapixel. L’Ultra Tab contiene 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite una scheda microSD. Mentre la fotocamera frontale ha una messa a fuoco fissa, la fotocamera posteriore ha la capacità di messa a fuoco automatica e ha 8 megapixel. L’Ultra Tab è dotato di quattro altoparlanti da 1 W, che lavorano tutti insieme per produrre un’uscita audio rispettabile.

LG Ultra Tab arriverà presto

Il nuovo tablet LG Android è stato certificato secondo lo standard militare MIL-STD-810G per il suo livello di durata ed è in grado di ricaricare rapidamente 25W. Gli accessori del tablet includono una custodia a libro e una penna stilo Wacom, entrambi utilizzabili con il dispositivo. Il tablet è dotato di opzioni di connettività per entrambe le reti Bluetooth 5.1 e Wi-Fi. LG Ultra Tab

Al momento, LG Ultra Tab è disponibile solo nel mercato interno dell’azienda della Corea del Sud. D’altra parte, il nuovo tablet Android LG dovrebbe fare il suo debutto in qualche parte del mondo in futuro.