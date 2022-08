Frustrato dal fatto che i giochi sulla tua Xbox Series S non funzionino bene come vorresti considerando che l’hardware può supportare una risoluzione di 1440p? È possibile che Microsoft abbia una soluzione. Secondo le informazioni ottenute da The Verge, il kit di sviluppo del gioco di giugno della società, recentemente messo in evidenza, fornisce ai programmatori un maggiore accesso alla memoria, liberando così ‘centinaia di megabyte aggiuntivi’ di RAM per i loro giochi. Secondo Microsoft, questo può migliorare le prestazioni grafiche nei giochi in cui c’è un problema con la memoria limitata.

Questa modifica non porterà la console entry-level allo stesso livello di Xbox Series X, che ha la stessa unità di elaborazione centrale (CPU) ma un processore grafico più potente. D’altra parte, potrebbe ridurre al minimo i colli di bottiglia, che sono i fattori che spesso richiedono agli sviluppatori di giochi di eseguire giochi su Series S a risoluzioni e frame rate inferiori. La versione di fascia bassa della Series X ha solo 10 GB di RAM e gli sviluppatori hanno accesso solo a 8 GB di quella memoria. Al contrario, la Series X ha 16 GB di RAM, di cui circa 13,5 GB utilizzabili.

Xbox Series S utilizzerà più potenza con l’ultimo aggiornamento

Quando Microsoft ha introdotto la possibilità di disabilitare le funzionalità Kinect nei giochi che non richiedevano il controller di movimento nel 2014, ha fornito agli sviluppatori di giochi per Xbox One ulteriore potenza. In entrambi i casi, in risposta ai reclami, Microsoft sta apportando modifiche alle risorse di sistema disponibili.

I creatori di giochi impiegheranno del tempo per ottimizzare i loro giochi e non vi è alcuna garanzia che ciò avrà un impatto su un gran numero di titoli. Non dovresti contare sulle patch per migliorare l’estetica di tutte le tue versioni preferite. Tuttavia, questo è un buon cambiamento che potrebbe rendere Xbox Series S un’opzione più pratica per coloro che preferiscono non spendere soldi extra per la versione più costosa.