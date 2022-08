La GPU Nvidia RTX 4080 potrebbe essere la migliore scheda grafica di fascia alta degli ultimi 5 anni. Anche se non sarà il massimo in termini di specifiche, il successore della RTX 3080 dovrebbe comunque offrire livelli di prestazioni ecellenti.

Acquistare una scheda grafica RTX 4080 potrebbe non essere troppo difficile entro la fine dell’anno, considerando che il mercato delle GPU e CPU sta ritornando a condizioni normali dopo la crisi dei chip. Secondo quanto riferito, Nvidia ha persino speso 10 miliardi di dollari per proteggere i componenti della serie RTX 4000 per assicurarsi che non rimanga indietro rispetto alla domanda.

Per questo motivo, abbiamo raccolto tutto ciò che sappiamo finora sulle voci sulla data di rilascio dell’RTX 4090, sul prezzo potenziale e sulle possibili specifiche.

La GeForce RTX 4080 non ha ancora un prezzo ufficiale e gli attuali costi delle schede grafiche su tutta la linea continuano a fluttuare. Ciò rende le previsioni sui prezzi particolarmente difficili, poiché il prezzo consigliato della gamma di GPU RTX 4000 di Nvidia potrebbe discostarsi dalle solite tendenze. Se i prezzi continuano a oscillare intorno al prezzo consigliato, l’RTX 4080 potrebbe costare circa 699 dollari, proprio come l’RTX 3080 di Nvidia al lancio.

Nvidia sta tenendo la data di rilascio ufficiale della serie RTX 4000 ancora nascosta, ma ci sono diverse voci in giro che affermano che arriverà nell’ottobre del 2022. Altre fonti invece credono che una sovrabbondanza di chip di nuova generazione potrebbe portare Nvidia a ritardare il lancio della GPU RTX 4000 fino a dicembre 2022.

L’azienda lancia tradizionalmente le schede grafiche di nuova generazione ogni due anni: la serie RTX 3000 fece il suo primo debutto nel 2020. Se Nvidia seguirà questa tradizione, significa che il lancio è alle porte.

Specifiche tecniche

Proprio come l’RTX 4090, la RTX 4080 utilizza la nuova architettura Ada Lovelace di Nvidia ed entrambe le schede grafiche utilizzano la stessa GPU AD102. Secondo harukaze5719, il chip presenta il 71% di core CUDA in più rispetto alla serie RTX 3000.

Recenti informazioni suggeriscono che l’RTX 4080 arriverà con meno core CUDA di quanto originariamente previsto, ma sarà dotato della stessa VRAM GDDR6X dell’RTX 4090.

La scheda grafica di fascia alta di Nvidia è inoltre dotata di un nuovo connettore di alimentazione PCIe Gen 5 a 12 pin, progettato per ricevere 600 W dalle PSU su un singolo cavo. Quindi, se hai intenzione di sostituire la tua attuale GPU, potresti dover aggiornare l’alimentatore o prendere un adattatore che converta il pin 6+2.

Le vere capacità della serie RTX 4000 di Nvidia sono in gran parte avvolte nel mistero, ma i recenti leaks ci aiutano a darci un’idea di cosa aspettarci in termini di benchmark. Gli addetti ai lavori affermano che la GPU AD102 vanta un aumento delle prestazioni del 60-80%, che dovrebbe aiutarci ad aumentare gli fps a risoluzioni ancora più elevate.