Per il prossimo anno il noto marchio automobilistico tedesco Mercedes ha intenzione di presentare in veste ufficiale un nuovo SUV elettrico esclusivamente di lusso. Si tratta del nuovo Mercedes-Maybatch EQS e fino ad ora abbiamo avuto modo di vederlo soltanto attraverso un concept durante lo scorso Salone di Monaco del 2021. Nel corso delle ultime ore, però, il veicolo è stato avvistato su strada durante alcune prove.

Mercedes-Maybatch EQS: il nuovo SUV elettrico di lusso si fa spiare su strada

Nei piani del noto marchio tedesco c’è l’arrivo di un nuovo SUV elettrico davvero lussuoso. Come già accennato, si tratta del prossimo Mercedes-Maybatch EQS, il quale è stato avvistato in queste ultime ore in alcune foto spia.

In particolare, il nuovo veicolo del marchio è stato immortalato durante alcuni test di prova su strada. Dalle foto risalta subito alla vista la presenza di alcuni camuffamenti sia sulla parte anteriore sia sulla parte posteriore del veicolo. Rispetto alla versione EQS standard, infatti, sarà proprio qui che troveremo alcuni cambiamenti estetici. Tra questi, ci saranno ad esempio un nuovo look per i gruppi ottici frontali e posteriori e anche un Black Panel con alcuni elementi cromati.

Le foto spia non hanno immortalato gli interni. Nonostante questo, grazie alle ultime indiscrezioni sappiamo già che a bordo ci sarà il sistema di infotainment di ultima generazione di Mercedes, ovvero il sistema MBUX Hyperscreen. Ci sono invece ancora scarsi dettagli per quanto riguarda le motorizzazioni che saranno disponibili. Tuttavia, immaginiamo che fino al debutto ufficiale di Mercedes-Maybatch EQS emergeranno ulteriori informazioni.