Lavoro: nuove aperture in tutta Italia, grandi catene alla ricerca di personale

Per ogni fine c’è un nuovo inizio, per ogni inizio c’è un’azienda alla ricerca di personale. Dopo le chiusure dei punti vendita Carrefour, Conad e Tuodì è tempo di rinascere cercando un nuovo lavoro, e così ecco che si accantona un vecchio capitolo per dare sfogo alla diffusione di Primark, Mondadori e Mediaworld.

Lavoro: affrettatevi, mandate il vostro curriculum!

Primark è nota per la grandezza dei suoi store, che la “costringono” a cercare un’infinità di personale per ogni apertura. Ciò infatti la rende ovviamente immensa ed utile a tutti coloro che hanno bisogno di lavoro. Ebbene, l’azienda si espanderà a Torino (centro commerciale Shopville Le Gru), Bologna, Caserta e Venezia (centro commerciale Nave De Vero) entro il 2023. Ciò significa più di 150 possibilità di assunzioni, ovvero circa 600 nuove opportunità di lavoro. Tra le figure professionali ricercate ci saranno addetti alle vendite e store manager. La prossima apertura in ordine cronologico è quella di Bologna, prevista per il 9 agosto.

Tra i nuovi negozi c’è anche Mediaworld. Questa entro la fine dell’anno metterà in piedi 9 nuovi store. Per quanto riguarda il restyling dei punti vendita già attivi, invece, ci sarà la ristrutturazione di 22 negozi entro la fine del 2022. Dunque preparatevi all’assunzione di circa 100/ 120 risorse.

Concludiamo in bellezza con la Mondadori Retail. Al momento non si hanno ancora molte notizie in merito ma possiamo dirvi che tra qualche mese ci sarà l’inaugurazione di nuovi Mondadori Bookstore a gestione diretta nel Lazio, in Lombardia e in Umbria, ma anche in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Sicilia e Marche.