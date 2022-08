Netflix: famosa serie tv rimossa dall'elenco, volano gravi accuse contro il colosso

Ci sono serie tv destinate a durare anni, ed altre che invece, dopo neppure due mesi dal debutto, finiscono per essere cestinate. Le ragioni possono essere varie e molto spesso anche vaghe, come nel caso del teen drama proposto da Netflix. La serie infatti aveva tutti i presupposti per essere perfetta: i numeri c’erano, la trama era piuttosto interessante, eppure qualcosa è andato storto.

Netflix: First Kill, l’ira dei fan della serie teen drama

Insomma, se ancora non avete visto First Kill vi consigliamo di proseguire per la stessa strada, almeno che voi non vogliate rimanere col fiato sospeso per l’eternità. La serie tv purtroppo è stata interrotta da Netflix, vedendosi così costretta a rinunciare ad una seconda stagione.

Tale gesto però non poteva di certo non scatenare l’ira dei fan, i quali su Twitter si stanno scagliando contro Netflix e sulla sua scelta di cancellare il teen drama. Sul social network volano hashtag come #FirstKill e #RenewFirstKill, entrambi finiti nelle tendenze.

Tra le accuse verso l’industria ce n’è una che spicca in particolar modo riguardante la lesbofobia. In altre parole l’avversione e l’intolleranza nei confronti dell’omosessualità femminile (Enciclopedia Treccani). Non a caso, secondo i fan, le piattaforme hanno cancellato tutte le serie con protagoniste donne omosessuali (The Wilds su Prime Video, Gentleman Jack su HBO, Motherland: Fort Salem su Freeform e Batwoman su The CW).

Nel cast di First Kill vediamo: Sarah Catherine Hook, Imani Lewis, Elizabeth Mitchell,Aubin Wise, Gracie Dzienny, Dominic Goodman, Phillip Mullings, Jason R. Moore, Will Swenson, Jonas Dylan Allen, MK xyz, Joseph D. Reitman, Waltette Santiago, Polly Draper, Dylan McNamara, e infine Roberto Méndez.