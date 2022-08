Questo agosto, un mucchio show e classici torneranno su Netflix. Ferris Bueller’s Day Off, Footloose (la versione Miles Teller), Il diario di Bridget Jones, Love & Basketball, Miss Congeniality e tutti e tre i film originali di Men in Black sono disponibili per la visione già da oggi.

I fan di Spider-Man riceveranno un regalo speciale questo mese, tornerà la trilogia di Spider-Man di Tobey Maguire e Sam Raimi.

Ci sono molti vecchi preferiti aggiunti questo mese, ma ci sono ancora più nuovi contenuti in arrivo nei prossimi giorni e settimane. Arriva anche la stagione 6 di Riverdale che uscirà il 7 agosto e il nuovo film drammatico per adulti Look Both Ways che debutterà il 17 agosto.

Uno dei drop più attesi di questo mese è Never Have I Ever Season 3, creato da Mindy Kaling e interpretato da Maitreyi Ramakrishnan.

Ecco la lista completa

1 AGOSTO

28 Days

8 Mile

Above the Rim

The Age of Adaline

Battle: Los Angeles

Bridget Jones’s Baby

Bridget Jones’s Diary

Constantine

Dinner for Schmucks

Eyes Wide Shut

Ferris Bueller’s Day Off

Footloose (2011)

Hardcore Henry

Legends of the Fall

Love & Basketball

Made of Honor

Men in Black

Men in Black 2

Men in Black 3

Miss Congeniality

Monster-in-Law

No Strings Attached

Pawn Stars, season 13

Polly Pocket: Tiny Taste Adventure, season 4: part 2

She’s Funny That Way

Space Jam (1996)

Spider-Man

Spider-Man 2

Spider-Man 3

Top Gear, seasons 29-30

The Town

Woman in Gold

Available on August 2

Flight

Ricardo Quevedo: Tomorrow Will Be Worse – Netflix Comedy Special

Available on August 3

Buba – Netflix Film

Clusterf ** k: Woodstock ’99 – Netflix Documentary

Don’t Blame Karma – Netflix Film

Good Morning, Verônica, season 2 – Netflix Series

Available on August 4

Lady Tamara – Netflix Series

KAKEGURUI TWIN – Netflix Anime

Super Giant Robot Brothers – Netflix Family

Wedding Season – Netflix Film

Available on August 5

Carter – Netflix Film

Darlings – Netflix Film

The Informer

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie – Netflix Film

The Sandman – Netflix Series

Skyfall

6 AGOSTO

Reclaim – Netflix Film

7 AGOSTO

Riverdale, season 6

8 AGOSTO

Code Name: Emperor – Netflix Film

Team Zenko Go, season 2 – Netflix Family

Available on August 9

I Just Killed My Dad – Netflix Documentary

The Nice Guys

10 AGOSTO

Bank Robbers: The Last Great Heist – Netflix Documentary

Heartsong – Netflix Film

Indian Matchmaking, season 2 – Netflix Series

Instant Dream Home – Netflix Series

Iron Chef Brazil – Netflix Series

Locke & Key, season 3 – Netflix Series

School Tales The Series – Netflix Series

11 AGOSTO

Dope

DOTA: Dragon’s Blood: Book 3 – Netflix Anime

Stay on Board: The Leo Baker Story – Netflix Documentary

12 AGOSTO

13: The Musical – Netflix Film

A Model Family – Netflix Series

Day Shift – Netflix Film

Never Have I Ever, season 3 – Netflix Series

15 AGOSTO

Ancient Aliens, season 4

Deepa & Anoop – Netflix Family

Learn to Swim

16 AGOSTO

Untold: Volume 2 – Netflix Documentary (new episodes weekly)

Untold: The Girlfriend Who Didn’t Exist (2 Parts)

17 AGOSTO

High Heat – Netflix Series

Junior Baking Show, season 6 – Netflix Series

Look Both Ways – Netflix Film

Royalteen – Netflix Film

Unsuspicious – Netflix Series

18 AGOSTO

He-Man and the Masters of the Universe, season 3 – Netflix Family

Inside the Mind of a Cat – Netflix Documentary

Tekken: Bloodline – Netflix Anime

19 AGOSTO

The Cuphead Show !, Part 2 – Netflix Family

Echoes – Netflix Series

The Girl in the Mirror (Alma) – Netflix Series

Glow Up, season 4 – Netflix Series

Kleo – Netflix Series

The Next 365 Days – Netflix Film

20 AGOSTO

Fullmetal Alchemist The Revenge of Scar – Netflix Film

21 AGOSTO

A Cowgirl’s Song

23 AGOSTO

Chad and JT Go Deep – Netflix Series

Untold: The Rise and Fall of AND1 – Netflix Documentary

24 AGOSTO

Lost Ollie – Netflix Series

Mo – Netflix Series

Queer Eye: Brazil – Netflix Series

Running with the Devil: The Wild World of John McAfee – Netflix Documentary

Selling The OC – Netflix Series

Under Fire – Netflix Series

Watch Out, We’re Mad – Netflix Film

Available on August 25

Angry Birds: Summer Madness, season 3 – Netflix Family

History 101, season 2 – Netflix Documentary

Rilakkuma’s Theme Park Adventure – Netflix Anime

That’s Amor – Netflix Film

26 AGOSTO

Disobedience

Drive Hard: The Maloof Way – Netflix Series

Loving Adults – Netflix Film

Ludik – Netflix Series

Me Time – Netflix Film

Seoul Vibe – Netflix Film

29 AGOSTO

Under Her Control – Netflix Film

Mighty Express, season 7 – Netflix Family

30 AGOSTO

I AM KILLER, season 3 – Netflix Documentary

Untold: Operation Flagrant Foul – Netflix Documentary

31 AGOSTO

Club América vs Club América – Netflix Documentary

Family Secrets – Netflix Series

I Came By – Netflix Film