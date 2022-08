Esselunga ha recentemente rinnovato la propria campagna promozionale, con una soluzione davvero molto speciale, all’interno della quale gli utenti possono trovare la possibilità di acquisto di uno smartphone Oppo ad un prezzo ridicolo.

Il modello può essere ordinato solamente nei negozi fisici in Italia, con disponibilità limitata, date le scorte ridotte, entro e non oltre il 17 agosto. La variante disponibile è da considerarsi completamente sbrandizzata, nonché comunque affiancata dalla solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Ricordatevi del canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, si trovano codici sconto Amazon gratis ed un numero impressionante di offerte speciali.

Esselunga: le offerte sono attive per poco tempo

Lo smartphone di cui vi parliamo è l’Oppo A54s, oggi disponibile all’acquisto a soli 169 euro, e comunque caratterizzato da alcune specifiche tecniche di altissimo livello. Più precisamente include un display da 6,5 pollici di diagonale, con risoluzione HD+, una tripla fotocamera posteriore (il cui sensore principale è di 50 megapixel), per finire con certificazione IPX4 per resistenza agli schizzi d’acqua, ma anche lettore impronte digitali sul tasto di accensione/spegnimento, il chip NFC per i pagamenti mobile, ed una splendida batteria.

Questo è un componente da ben 5000mAh, perfetto per garantire una autonomia superiore alla media, e godere delle prestazioni del prodotto per un periodo temporale decisamente elevato, anche superiore a quanto siamo solitamente abituati a vedere. Per conoscere da vicino il volantino oggetto dell’articolo, ricordatevi di collegarvi quanto prima al sito ufficiale di Esselunga, in modo da conoscere nel dettaglio i prezzi più bassi del momento e risparmiare sin da subito.