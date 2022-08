Comprendere le migliori pratiche per fare rifornimento alle pompe è fondamentale poiché i prezzi del gas stanno salendo ai massimi storici.

Fare il pieno al mattino è più efficiente: il fattore chiave è la temperatura. La teoria si basa sul fatto che il fluido è più denso quando è freddo.

Quando il gas viene riscaldato, le molecole si espandono, occupando più spazio per la stessa quantità di energia prodotta. Quindi fare rifornimento quando fuori fa più freddo dovrebbe fornire un prodotto più denso, dandoti più gas allo stesso prezzo.

La teoria suona abbastanza ragionevole, ma ci sono alcuni fattori chiave da considerare.

I gas che ottieni quando vai a una stazione di servizio è immagazzinato in grandi serbatoi sotterranei. I serbatoi sono sotterranei per mantenere la temperatura del gas controllata, quindi il gas che acquisti sarà praticamente alla stessa temperatura durante il giorno e la notte.

Anche il gas che esce direttamente dai camion del carburante è a temperatura controllata. Il gas diventa più volatile quando fa caldo, quindi anche i camion sono isolati.

Non c’è un momento particolare della giornata che sia universalmente il “migliore” per fare il pieno di benzina. In realtà, il momento migliore per fare rifornimento è ogni volta che hai bisogno di benzina. Probabilmente non è una scelta efficiente dal punto di vista del consumo di carburante riempire il serbatoio del gas quando potrebbero esserci diverse auto davanti a te alla pompa perché utilizzerai il gas in attesa in fila.

Scegli un momento in cui la stazione potrebbe non essere così occupata e non fare un viaggio specifico solo per fare benzina in macchina. Riempi il serbatoio quando sei già in giro, così non sprecherai benzina in un viaggio separato.

Alcuni trucchi da considerare

Nel tempo, sedimenti e detriti possono accumularsi sul fondo del serbatoio. Lasciare il serbatoio completamente vuoto può intasare la pompa del carburante e causare problemi nel tempo.

È meglio non lasciare mai che il tuo serbatoio vada troppo al di sotto della metà del pieno. In questo modo, avrai sempre abbastanza carburante nel tuo serbatoio per andare da qualche parte (anche se c’è molto traffico).