I quattro iPhone 14 che debutteranno a settembre presentano delle differenze sostanziali tra di loro. Mentre le versioni base accolgono aggiornamenti ridotti, i modelli Pro e Pro Max introdurranno parecchie novità.

Apple doterà entrambi i dispositivi di un nuovo design, la cui principale novità riguarderà l’assenza del notch. Il comparto fotografico, poi, sarà aggiornato tramite il ricorso a un nuovo sensore da 48 megapixel e il display sarà rivoluzionato tramite l’introduzione della tecnologia “Always-on”. Il funzionamento di quest’ultima è stato reso noto negli ultimi giorni tramite la diffusione di un video.

Here's how the iPhone 14 Pro's always-on display will work… 👀📱

Rather than being completely black with just the date/time like on Android, your wallpaper will fade out and still be visible.

(via @9to5mac) pic.twitter.com/DfJV8CTxuR

— AppleTrack (@appltrack) July 29, 2022