Alcuni leaks stanno diffondendo ulteriori informazioni sugli smartphone di punta di Samsung: la serie Galaxy S23, che dovrebbe essere lanciata nel primo trimestre del 2023.

Le informazioni trapelate emerse il mese scorso hanno rivelato che il Galaxy S23 e il Galaxy S23+ verranno rilasciati con lo stessa fotocamera montata sulla gamma Galaxy S22. Contestualmente, sono trapelati anche i dettagli della fotocamera del Galaxy S23 Ultra.

Secondo la pubblicazione, il Galaxy S23 Ultra sarà dotato di un obiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 10x. Sembra che l’S23 Ultra presenterà la stessa fotocamera con zoom a periscopio che è stata resa disponibile sul Galaxy S21 Ultra e sul Galaxy S22 Ultra.

Novità in merito alla fotocamera e al processore

Rapporti precedenti hanno rivelato che il Galaxy S23 Ultra sarà il primo smartphone Samsung con un sensore ISOCELL HP3 da 200 megapixel. Si ipotizza che l’S23 Ultra possa ereditare la fotocamera frontale da 40 megapixel, la stessa che è stata montata sul Galaxy S22 Ultra. Mentre si dice che S23 e S23+ siano dotati di una fotocamera selfie da 12 megapixel.

Al momento, non si sa nulla sull’ultra-grandangolare e sul secondo teleobiettivo dell’S23 Ultra. I modelli Ultra, S23+ e S23 saranno dotati della piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2. Novità anche per i processori: Samsung ha rivelato che non rilascerà varianti del chipset Exynos, si ipotizza che verrà utilizzato lo SnapDragon invece.

Al momento, l’azienda sudcoreana è concentrata sul suo prossimo evento Unpacked, che si svolgerà il 10 agosto. L’evento vedrà l’arrivo di più dispositivi, come il Galaxy Z Fold 4, il Galaxy Z Flip 4 5 e il Galaxy Buds 2 Pro.