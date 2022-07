L’azienda automobilistica spagnola Cupra, vuole diventare un marchio leader nel settore dell’elettrico in Australia e, in linea con le sue ambizioni di diventare completamente green entro il 2030, ha annunciato che porterà altri due veicoli elettrici e un ibrido plug-in dal 2025.

Queste nuove aggiunte si uniranno alla Cupra Born appena lanciata, anche se il prezzo deve ancora essere finalizzato.

“L’Australia è cambiata molto nell’ultimo mese“, afferma il dottor Werner Tietz, vicepresidente della ricerca e sviluppo di Cupra.

“A febbraio avevamo una prognosi per il 2030, che diceva che l’elettrificazione in Australia salirà al 25-30%. Ma ora il nuobo obiettivo è salire al 45% già nel 2030.”

Spazio anche per la Volkswagen

La grande domanda è se VW seguirà l’esempio e porterà parte della sua gamma elettrica in Australia, come la ID.3 e la ID.4. Finora ha resistito a causa della mancanza di standard sulle emissioni dei veicoli in Australia, ma ci sono indizi che potrebbe essere in procinto di muoversi.

Altri tre modelli Cupra elettrificati si uniranno alla Born dal 2025: Tavascan e UrbanRebel completamente elettrici e Terramar ibrida plug-in.

Il CEO globale di Cupra, Wayne Griffiths, che è volato in Australia per il lancio sui media questa settimana, ha affermato che la società mira a vendere 7.000 auto all’anno in Australia entro il 2025, e la maggior parte di queste sarà elettrica.

“Vogliamo essere il marchio combinando prestazioni elettriche e sportive“, ha affermato. “La nostra ambizione è raggiungere una quota di mercato superiore al 5% nel segmento elettrico a lungo termine”.

“L’Australia è un mercato perfetto. E anche la Born è un’opzione che si adatta perfettamente al mercato perché è un’auto che rende divertente guidare”, afferma Tietz.

“Cercheremo di mettere a punto l’auto in modo che sia divertente da guidare, soprattutto nell’ambiente urbano”.

L’Australia è in realtà il primo mercato al di fuori dell’Europa per la Born elettrica e la variante offerta in Australia sarà caratterizzata da una grande batteria da 82 kWh.