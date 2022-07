Sconti davvero pazzeschi vi attendono in questi giorni da Carrefour, la nuova campagna promozionale fa letteralmente risparmiare tutti gli utenti con una nuovissima serie di ottime offerte speciali, e prezzi molto più bassi del normale.

Il volantino riparte dal 28 luglio con una nuova serie di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire di mano, data comunque la presenza di ottimi smartphone in promozione, e la possibilità di completare l’acquisto praticamente ovunque in Italia (senza limiti o vincoli territoriali).

Carrefour: offerte allineate con la concorrenza

Carrefour decide di allinearsi alle ottime offerte delle dirette concorrenti, con il lancio di uno sconto speciale direttamente su Apple iPhone 12, un must have nel 2022, dato il prezzo relativamente ridotto, pari a soli 699 euro, e prestazioni ancora più che interessanti.

Gli amanti del mondo Android, invece, possono pensare di acquistare altri prodotti di livello, come TCL 30SE a 129 euro, Galaxy A13 a 179 euro, Galaxy A52s a 289 euro, Oppo A54 a 169 euro, per finire con un super economico Alcatel 1B da soli 59 euro. In prima pagina, invece, sarà possibile scoprire una accoppiata di prodotti Xiaomi/redmi, stiamo parlando di Redmi 10C a 219 euro, da affiancare alla Mi Band 5, il cui prezzo di listino sarebbe di 39 euro; data la promozione, l’acquisto combinato richiederà un esborso finale di soli 169 euro.

Tutte le ottime riduzioni delle oltre 40 pagine del volantino di Carrefour, sono per comodità raccolte direttamente al seguente link, in modo da conoscere da vicino i singoli prezzi.