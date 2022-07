Nel corso delle ultime ore il produttore cinese Vivo ha presentato silenziosamente per il mercato thailandese un nuovo smartphone di fascia medio-bassa alimentato da uno degli ultimi soc di MediaTek. Si tratta in particolare del nuovo Vivo Y30 5G con il soc MediaTek Dimensity 700.

Vivo svela ufficialmente Vivo Y30 5G con a bordo il soc MediaTek Dimensity 700

Vivo ha dunque presentato in Thailandia il nuovo Vivo Y30 5G. Come già accennato, si tratta di uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato ma non per questo è meno interessante. Come processore, troviamo infatti uno degli ultimi soc di MediaTek con supporto alle reti 5G. Si tratta del soc MediaTek Dimensity 700, il quale è supportato da tagli di memoria con 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno.

Per il resto, ci troviamo di fronte ad un dispositivo equilibrato e con un design in linea con gli altri smartphone della serie Y.

Vivo Y30 5G – Scheda tecnica

Display IPS LCD da 6.5 pollici di diagonale in risoluzione 720 x 1600 pixel con un waterdrop notch centrale

Soc MediaTek Dimensity 700

Tagli di memoria da 6 GB di RAM espandibile virtualmente + 128 GB di storage interno espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD

Dual camera posteriore con sensori da 50 e 2 MP

Fotocamera frontale da 8 MP

Batteria da 5000 mAh con ricarica da 10W e porta di ricarica USB Type C

Altro: Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, supporto dual sim, jack audio

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo Y30 5G sarà distribuito per il momento in Thailandia ad un prezzo al cambio di circa 230 euro.