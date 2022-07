La scorsa settimana, Discord e Microsoft hanno reso disponibile la funzione di chat vocale di Discord per i tester Xbox Alpha e Alpha Skip-Ahead solo su invito. L’annuncio è stato dato dalle due società. La nuova funzionalità è ora accessibile agli Xbox Insider che fanno parte dell’anello Beta; la partecipazione a questo anello non richiede un invito.

Microsoft rilascerà una nuova versione per il dashboard Xbox per i beta tester. Questo aggiornamento includerà il supporto per la comunicazione audio tramite Discord. Dopo aver integrato i tuoi account Xbox e Discord, puoi usare l’app mobile Xbox per connetterti a una chiamata vocale Discord, quindi puoi trasferire la conversazione su una console Xbox usando l’app mobile Xbox.

Discord arriva su Xbox per utenti in beta

La connessione alle chiamate vocali Discord e il loro trasferimento su una console Xbox è un processo ragionevolmente semplice una volta terminata la configurazione iniziale, nonostante il metodo stesso sia un po’ complicato. Non sarai in grado di accedere alla chat di Discord se usi questo metodo, poiché è stato progettato solo per le chiamate audio e non esiste un programma specifico per Discord disponibile su Xbox.

Le chiamate Discord sono state abilmente incorporate nella sezione della dashboard di Xbox che è spesso riservata alle funzionalità associate alle parti e alle conversazioni. È possibile accedere a questa sezione della dashboard Xbox tramite il menu Xbox. Puoi vedere tutti i tuoi amici Discord che stanno attualmente partecipando a una conversazione vocale, regolare il volume e uscire da una chiamata direttamente dal dashboard di Xbox se stai partecipando a una chiamata vocale su Discord.

Questa nuova funzionalità di chat vocale per Discord sarà accessibile a Xbox Insider nell’anello Beta a partire da oggi e prevediamo che avanzerà agli anelli Delta e Omega nelle prossime settimane prima di diventare generalmente disponibile per tutte le console Xbox nel non troppo lontano futuro.