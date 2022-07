L’inedito smartwatch Apple potrebbe non essere chiamato Explorer Edition ma semplicemente Apple Watch Pro. A riferirlo è l’attendibile Mark Gurman di Bloomberg che, di recente, ha fornito alcune informazioni su quello che sarà il design del dispositivo.

La Mela Morsicata potrebbe dire addio al classico design per far ricorso a delle nuove e interessanti soluzioni. A differenza di quanto affermato da alcune voci, Apple non farà ricorso a un design con bordi piatti simile a quello che distingue gli ultimi iPhone rilasciati.

Un’immagine raffigurante il dispositivo mostra infatti uno smartwatch robusto, dalle dimensioni non indifferenti che, proprio per la sua struttura, potrebbe non dimostrarsi adeguato a tutti.

Apple Watch Pro: design e specifiche dello smartwatch!

Apple Watch Pro sarà rilasciato nel mese di settembre insieme ad Apple Watch Series 8 e SE. Quest’anno l’azienda di Cupertino sembra voler puntare tutto sugli smartwatch ma il successo è ancora incerto.

Il modello dedicato agli atleti potrebbe attirare l’attenzione soltanto di un piccolo gruppo di utenti e provocare vari ripensamenti dovuti al costo elevato. Secondo alcune fonti, infatti, il dispositivo avrà un costo di circa 899,00/999,00 dollari.

Lo smartwatch sarà dotato di una cassa in acciaio particolarmente robusta e un display resistente da 2,00 pollici. Le funzioni offerte agli utenti mirano soprattutto a garantire un attento monitoraggio dell’attività sportiva e ciò lo rende adeguato soprattutto agli utenti.

Stando a quanto riferito da Gurman, potrebbe non mancare un sensore dedicato alla misurazione della temperatura corporea e una batteria di dimensioni maggiori in grado di offrire un’autonomia superiore alle 24 ore con un solo ciclo di ricarica.