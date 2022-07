Il rivenditore cinese di fast fashion SHEIN è diventata l’app per lo shopping “più scaricata” negli Stati Uniti, secondo Global App Monitor di UBS Evidence Lab, nonché il “rivenditore di abbigliamento più ricercato negli Stati Uniti“.

Fondato nel 2008, il rivenditore solo online di vestiti, prodotti di bellezza e lifestyle economici è diventato un fenomeno globale nell’era di TikTok. SHEIN è passata da una valutazione di 15 miliardi di dollari nel 2020 a 100 miliardi di dollari in un recente round di finanziamento, riferisce WSJ.

Il forte slancio con i consumatori “spiega gran parte dell’aumento di valutazione“, hanno scritto gli analisti di UBS. “I dati ci fanno anche credere che SHEIN sia una minaccia importante e crescente per i rivenditori specializzati statunitensi” come American Eagle (AEO), Abercrombie & Fitch (ANF), Urban Outfitters (URBN), Victoria’s Secret (VSCO), The Gap ( GPS) “così come i grandi magazzini e i rivenditori“.

Nonostante l’assenza di negozi fisici, resta il numero 1

Pur non avendo una rete di negozi fisici, SHEIN è il marchio n. 1 su TikTok e ha dimostrato di essere un enorme successo tra la Generazione Z. Il sito di e-commerce è stato il secondo sito preferito per lo shopping tra gli adolescenti (dietro Amazon) per il ultimi due anni, secondo il sondaggio semestrale sulla Gen Z di Piper Sandler.

La forza del rivenditore con un consumatore più giovane deriva dall’utilizzo dei social media.

I follower di TikTok di SHEIN sono aumentati del 162% anno su anno. Il rivenditore ha il 1060% di follower in più rispetto a Macy’s (M), secondo TikTok Tracker di UBS Evidence Lab, e questo si è tradotto nel 19% in più di ricerche su Google rispetto a Macy’s a maggio.

Un sondaggio UBS condotto su 7.500 consumatori negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, Cina, Giappone, Sud Africa e Australia e in Italia ha rilevato che il consumatore medio di SHEIN è costituito da donne, giovani e a basso reddito. I consumatori sul sito tendono ad acquistare abbigliamento casual e biancheria intima/indumenti da notte.