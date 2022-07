Anche quando sei a migliaia di chilometri da casa, è possibile rimanere online in vacanza grazie a dispositivi come smartphone, hot-spot mobili, chiavette USB Internet e altro ancora.

La maggior parte dei gestori di telefonia mobile e dei provider Internet offre una varietà di prodotti e piani per soddisfare diversi stili di esigenze di navigazione sul web all’estero, ma a volte puoi sfruttare questi servizi in modo gratuito.

Chiavette USB 3G/4G

Le chiavette USB 3G o 4G sono progettate per fornire l’accesso a Internet a un singolo laptop, netbook o qualsiasi dispositivo compatibile con uno slot USB. Una volta acquistata la chiavetta USB, per poter accedere a Internet è necessario pagare un determinato piano dati offerto dal vettore, con un canone giornaliero o mensile. Dopo aver attivato il piano e collegato la chiavetta al computer, puoi connetterti alla rete cellulare del gestore per l’accesso a Internet.

Hotspot liberi

Come le chiavette USB 3G/4G, i dispositivi hot-spot mobili funzionano da una rete 3G/4G, ma sono in grado di offrire l’accesso a Internet a più di un dispositivo abilitato Wi-Fi.

La maggior parte degli hot spot consente a più dispositivi di connettersi contemporaneamente, sono dispositivi ideali per le famiglie che viaggiano insieme.

Wi-Fi gratuito

Se desideri utilizzare Internet anche in vacanza, molti hotel o luoghi pubblici mettono a disposizione una connessione Wi-Fi gratuita. Un numero crescente di hotel offre la connessione Wi-Fi gratuita in camera o nella hall dell’hotel, oppure può offrire un jack Ethernet per collegare fisicamente un laptop a Internet.

Sebbene queste opzioni siano gratuite, lo svantaggio dell’utilizzo di una fonte Internet che non conosci è che la connessione potrebbe essere inaffidabile e insicura, lasciandoti incline agli hacker. Se si opta per l’utilizzo di una rete Wi-Fi pubblica gratuita anziché di una rete mobile personale, non visitare mai alcun sito web come quello della banca, o che mostri le informazioni riservate e bisognerà sempre disconnettersi dagli account personali visitati.