Samsung ha svelato la data di lancio dei suoi nuovi smartphone pieghevoli. Il prossimo Galaxy Unpacked sarà dedicato ai Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 e vedrà tra i suoi protagonisti anche i nuovi Galaxy Watch 5.

La data dell’evento è nota ormai da diverse settimane grazie all’emergere di indiscrezioni che, pur non ricevendo conferme ufficiali, possono essere ritenute affidabili. Infatti, il 10 agosto, data anticipata da svariate fonti, si terrà l’evento estivo del colosso. Samsung ha annunciato la data tramite un enigma che riportiamo qui di seguito:

Samsung Galaxy Unpacked: svelata la data dell’evento!

Non si tratta di un annuncio tradizionale né di una presentazione chiara ma quanto affermato da Samsung tramite il suo enigma è stato decifrato: il Galaxy Unpacked 2022 si terrà il 10 agosto.

Come previsto dal leaker Evan Blass, tra sole poche settimane avremo l’opportunità di assistere al lancio ufficiale dei nuovi smartphone pieghevoli, Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4. I due dispositivi introdurranno alcune novità davvero interessanti, soprattutto da un punto di vista estetico. Il meccanismo a cerniera sarà infatti aggiornato così da rendere l’interruzione del display meno invadente, ma non è tutto.

Samsung garantirà delle ottime prestazioni e incuriosirà il suo pubblico con dei top di gamma che potrebbero decisamente non avere rivali.

Nella stessa occasione, inoltre, saranno presentati i nuovi smartwatch Galaxy Watch 5 e 5 Pro. Quest’anno sarà assente un modello “Classic”, così come una delle componenti che ha distinto gli orologi smart del colosso fino ad ora. I dispositivi non saranno dotati di alcuna ghiera rotante ma non è ancora del tutto chiaro quale sarà la soluzione pensata da Samsung per sopperire alla mancanza.