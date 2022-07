La nuova Fiat Cronos 2023 dovrebbe arrivare nelle concessionarie nella seconda metà del 2022, la casa automobilistica italiana sta preparando una serie di novità, una delle quali è l’adozione del cambio automatico CVT abbinato al motore 1.3 Firefly. Ovvero, la stessa combinazione che già equipaggia il SUV Fiat Pulse.

In Argentina, l’auto ha già iniziato a essere consegnata alle concessionarie locali e non dovrebbe volerci molto prima che il marchio faccia lo stesso anche in Italia.

La versione base è dotata del motore 1.0 Firefly da 77 CV a 6.250 giri/min e 10,9 kgfm a 3.250 giri/min. Sarebbe un modo per rimediare alla fine di Grand Siena. Alcune speculazioni credono che possa arrivare il 1.0 turbo da 130 CVa 5.750 giri/min e 20,4 kgfm a 1.700 giri/min, che ha debuttato sulla Pulse, abbinato ad un cambio CVT.

Scheda Tecnica Nuovo Fiat Cronos 2023

Motore: 1.3/1.8, 4 cilindri (linea);

Potenza: 109 CV;

Regime massimo del motore: 6500 giri/min;

Coppia: 80,2 kgfm;

Altezza da terra: 158 mm;

Capacità del bagagliaio: 525 litri;

Trasmissione: 5 marce, manuale;

Tipo di sterzo: elettrico;

Trazione: anteriore;

Velocità massima: 183 km;

Carburante: Diesel/Benzina;

Capacità del serbatoio: 48 litri;

Tuttavia, è anche importante sapere come si comportano i componenti del Cronos 2023 in termini di consumo di carburante. Ecco alcune stime:

Diesel: strada 10,3 km/litro; città 8,5 km/litro;

Benzina: strada 12,4 km/litro; città 14,8 km/litro.

Si prevede che la berlina adotterà nuovi fari, che dovrebbero affidarsi in parte alla tecnologia LED. All’interno, i cambiamenti saranno ancora più discreti, ma comunque presenti. Come l’adozione del volante utilizzato in Pulse.