Oggi ci diamo all’energia rinnovabile che consente di risparmiare qualcosa sulla bolletta. Ecco il pannerò solare da balcone, l’unico brevettato in commercio che consente di essere installato sulla ringhiera di un balcone anche all’interno di un condominio.

Il pannello si chiama Enel X Sun Plug&Play e permette di avere 0,34 kilowatt di potenza nominale prodotta e un montaggio che a primo impatto vi spaventerà.

Partendo dal montaggio, il pannello in confezione è completo davvero di tutto, con le istruzioni che renderanno tutto molto più semplice del previsto. Il pannello nel nostro caso è stato montato grazie alla struttura che serve a mantenere fermo il pannello stesso, insieme al cordino di sicurezza in acciaio che risulta utilissimo qualora non aveste montato bene il supporto.

Il pannello funziona semplicemente collegandolo alla corrente con una semplice spina. I pre requisiti sono alcuni: l’appartamento deve avere una ringhiera solida, quindi anche abbastanza moderni, non deve trovarsi in un centro storico visto che ci sarebbero vincoli paesaggistici, mentre l’altro requisito è una presa collegata direttamente al vostro contatore che deve essere bidirezionale, ovvero che così come eroga energia è in grado di riceverla. Questo si può scoprire direttamente dalla presenza delle due freccette sul contatore.

Questo produce, come detto, 0.34 kilowatt di potenza nominale, un piccolo aiuto per risparmiare circa 80-100 euro all’anno, come se il frigo ad esempio funzionasse gratis. Ammortizzare il costo sarà possibile in un paio d’anni, tenendo conto del costo attuale dell’energia. La durata del pannello Enel X Sun dovrebbe essere di 30 anni.

Il pannello non si muove per nessuna ragione e resiste fino a 140 Km/h di vento.

Ci sono poi due ulteriori cose da fare se avete deciso di acquistarlo: comunicare preventivamente al vostro condominio di voler installare un pannello, così come al vostro distributore di zona.

In conclusione, è installabile da due persone in autonomia o potrete richiedere un tecnico che lo monterà al prezzo di circa 100 euro. Il costo è di 649 euro che grazie all’Ecobonus e allo sconto in fattura del 50% costerà solo 324 euro.