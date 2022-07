Vodafone Happy Friday: il venerdì è pieno di offerte shock, ecco quali

Con un nuovo venerdì è tempo di Vodafone Happy Friday. Il gestore britannico, anche per questa settimana, conferma la sua oramai storica iniziativa volta a premiare la fedeltà dei clienti con ricaricabile o abbonamento. Il premio, anzi i premi, previsti questo venerdì di luglio sono davvero molto interessanti.

Come al solito ricordiamo che tutti questi eventi arrivano il venerdì sull’applicazione ufficiale di Vodafone. Ovviamente ricordiamo che il tutto non è valido da oggi ma semplicemente dal prossimo venerdì per tutti i clienti.

Vodafone, due buoni sconti per i clienti che amano viaggiare e visitare musei

Sino alla mezzanotte di venerdì sera, gli utenti Vodafone che aderiscono al programma Happy potranno ricevere due buoni sconto.

Il primo codice coupon riguarda Flixbus. Riprendendo un’iniziativa del passato, Vodafone torna a pubblicizzare un codice coupon del 20% per la compagnia di autobus attiva in Italia ed in Europa. Grazie a questo sconto sarà possibile prenotare viaggi sia nel nostro paese che all’estero con una riduzione sul prezzo base della tratta desiderata.

Il secondo sconto sarà particolarmente apprezzato dagli amanti dei musei. Grazie ad una convenzione con il sito Musement.com, gli utenti Vodafone riceveranno una riduzione sempre del 20% per programmare una visita in un polo mussale. Il buono potrà essere riscattato per tour, visite guidate, mostre temporanee ed altre esperienze.

Ricordiamo che per poter prendere parte alle iniziative Vodafone Happy è necessario scaricare l’applicazione ufficiale My Vodafone su Google Play o Apple Store. All’interno dell’app i clienti del gestore troveranno una sezione ad hoc dedicata proprio al contest settimanale.