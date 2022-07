I numeri di telefono truffa vengono utilizzati ogni giorno per indurre persone ignare a divulgare le loro informazioni private o abbonarli a loro insaputa a servizi a pagamento. La buona notizia è che puoi identificare determinati prefissi che potrebbero essere legati a una truffa telefonica.

I truffatori telefonici stanno diventando più intelligenti con le loro tattiche. E se non stai attento, potrebbero prelevare un sacco di soldi dal tuo credito telefonico. Oltre a riattaccare, c’è qualcos’altro che puoi fare per evitare di diventare una vittima e per tenere il passo con la sicurezza e la privacy del tuo smartphone.

Alcuni prefissi possono farti capire che la chiamata non è sicura, secondo Joseph Steinberg, CEO di SecureMySocial. I truffatori hanno sempre utilizzato il prefisso 900, ma adesso hanno cambiato i loro metodi da quando gli utenti sono diventati consapevoli della loro tattica. Ora, molti numeri di telefono truffa hanno prefissi diversi, incluso 809, che ha origine nei Caraibi.

I consigli dell’esperto

Un altro prefisso a cui prestare attenzione potrebbe sembrare che provenga dagli Stati Uniti, ma non lo è. “È noto che i criminali utilizzano ID chiamante con il prefisso 473, che sembra essere internazionale, ma in realtà è il prefisso dell’isola di Grenada“, afferma Steinberg. Fai attenzione a queste truffe telefoniche che potrebbero rubare anche i tuoi soldi.

Secondo AARP, potresti essere addebitato per aver ricevuto una chiamata da uno qualsiasi di questi paesi stranieri. Inoltre, i truffatori possono sottrarti i tuoi soldi attraverso false truffe durante le vacanze e storie false su pericoli o problemi relativi al tuo conto. Anche le truffe tramite iPhone e Uber sono in aumento, rendendo più diffidenti sia i fan di Apple che gli utenti di Uber. Assicurati di sapere come evitarle e come bloccare i messaggi di spam sul tuo telefono.

Per essere più sicuro, Steinberg consiglia di non rispondere alle chiamate da un numero che non riconosci. Se conosci davvero la persona, può sempre lasciare un messaggio vocale. “Ricorda che è improbabile che qualcuno che non conosci, che è in pericolo in un luogo che non conosci, componga un numero casuale in un altro paese e ti chieda di aiutarlo“, dice in un commento.