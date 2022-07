Fino al prossimo 22 luglio 2022 l’operatore Vodafone Italia proporrà, anche a tutti gli attuali clienti WindTre l’offerta denominata Special Minuti 50 GB a meno di 10 euro al mese.

Oltre che ai clienti WindTre, l’offerta è rivolta anche ai clienti che provengono da Very Mobile, Optima, Vianova Mobile (Welcome Full MVNO) e BT Italia. Scopriamo insieme cosa comprende.

Vodafone Italia propone Special Minuti 50 GB

Vodafone Special Minuti 50 Giga prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, oltre che 50 Giga di traffico internet mobile in 4G a 9,99 euro al mese con un costo di attivazione di 0,01 euro. Si ricorda che, alcune volte, l’offerta è attivabile in un periodo di tempo limitato, anche per chi proviene da Tim, Tiscali, CoopVoce, Spusu e Digi Mobil.

L’operatore rosso propone anche altre offerte del tipo operator attack, come la Special Giga con Prova Vodafone che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti e 70 Giga di traffico dati che diventano 100 Giga con metodo di pagamento Smart Pay.

Oppure la Vodafone Special 100 Digital Edition con Prova Vodafone che comprende 100 Giga al mese di traffico dati, minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali se si proviene da Iliad, Fastweb e alcuni Operatori Virtuali. Con metodo di pagamento Smart Pay prezzo garantito per 24 mesi e Vodafone Club incluso. Insomma le offerte sono tante e sicuramente ne troverete una che fa al caso vostro sul sito ufficiale dell’operatore.