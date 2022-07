Se hai visto Stranger Things, potresti aver notato alcune cose degli anni 90 che non sono più in produzione. Sebbene questi articoli possano sembrare un po’ datati rispetto alla tecnologia odierna, molti di essi possono valere molti soldi.

Gli esperti di aste online di BPI Auctions hanno analizzato alcuni degli articoli presenti nello show che potrebbero valere una piccola fortuna oggi:

Bambole Cabbage

Le bambole Cabbage erano un oggetto popolare in molte liste di Natale nel 1983. La domanda per le bambole divenne così alta che molti negozi avevano lunghe liste d’attesa per evitare litigi con i clienti.

Sebbene le versioni delle bambole siano ancora disponibili oggi, molti collezionisti hanno mantenuto i loro originali in ottime condizioni e alcune delle bambole più rare, come Anne Greta e Teresa Ann, e possono valere fino a 2.000 dollari.

Dungeons and Dragons

Qualsiasi appassionato fan di Stranger Things probabilmente avrà già sentito parlare di D&D, poiché il gioco è un hobby comune tra i personaggi dello show. Tuttavia, sebbene il gioco sia stato originariamente rilasciato nel 1974, ha guadagnato gran parte della sua popolarità durante la fine degli anni ’70 e ’80.

Mentre le carte originali, i dadi, i libri e le figure del gioco possono essere vendute per poche centinaia di sterline, le copie nuove del cofanetto originale possono essere vendute fino a 4.000 dollari poiché solo 1.000 di questi set sono stati realizzati dagli inventori originali nel 1974.

Sistema di intrattenimento Nintendo

Sebbene il NES del 1985 potrebbe non offrire gli stessi progressi tecnologici dell’attuale Switch, questa console è stata una rivelazione quando è stata rilasciata per la prima volta. I costi di vendita di una Nintendo degli anni ’80 possono variare a seconda delle condizioni della console e se viene fornita con accessori e controller originali. In media, questi sistemi possono essere vendute fino a 400 dollari.

Fumetti di Teenage Mutant Ninja Turtle

Le Teenage Mutant Ninja Turtles erano un oggetto da collezione comune negli anni ’80.

La maggior parte dei fumetti TMNT può valere solo poco più del loro prezzo originale, ma alcune edizioni possono valere poche migliaia di euro: la prima stampa del fumetto n. 1 è stata venduta per 72.000 dollari.

Console Atari

Prima che Playstation e Xbox entrassero in scena, le console di gioco di Atari erano i sistemi di gioco di riferimento. Nonostante un Atari 2600A possa essere venduta per circa 1.500, le console non sono l’unica cosa che può valere una piccola fortuna.

I giochi Atari originali possono essere venduti per migliaia di dollari. In effetti, una copia del gioco del 1982 Air Raid è stata venduta per 27.000 dollari nel 2012: una sola cartuccia è stata venduta per quasi 3.000 dollari.