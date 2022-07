WhatsApp: immagine del profilo e soldi scomparsi, cancellate la vostra foto

Sono diverse le storie che gli utenti che utilizzano WhatsApp sistematicamente ogni giorno raccontano in merito a truffe e problematiche varie che non dovrebbero appartenere a questo mondo. Ricordiamo infatti che la messaggistica istantanea dovrebbe essere vista come una grande opportunità, la diretta evoluzione degli SMS che oggi infatti sono ufficialmente o quasi pensionati.

Purtroppo sono ancora tanti, forse troppi, i truffatori che utilizzano WhatsApp come driver principale per diffondere i loro inganni provando a guadagnare sulle spalle delle persone che ci cascano. Sarebbe stata diffusa la voce di un nuovo tentativo di truffa che avrebbe dell’incredibile, il quale andrebbe a mirare prima all’immagine del profilo di un utente e poi ai suoi contatti.

WhatsApp: la nuova truffa dell’immagine del profilo sta andando avanti, sono stati ingannati in migliaia

Qualcuno aveva già sentito parlare di questa truffa in passato, la quale dunque sarebbe stata riproposta ancora una volta tramite WhatsApp.

Ciò che succederebbe in parole povere sarebbe prima un furto di identità ai danni di alcuni utenti che si servono dell’applicazione di messaggistica più famosa del mondo. I truffatori infatti rubano la vostra immagine e ne fanno un profilo totalmente nuovo che finge di impersonarvi.

Dopo aver fatto questo, in un modo che non abbiamo ancora capito, riuscirebbero ad ottenere anche la vostra lista dei contatti. Da qui verrebbero presi i nomi più fidati, in modo da poterli contattare. Alle persone prese dalla rubrica verrà chiesta dunque una ricarica Postepay con la scusa di un’emergenza, ovviamente fingendo di essere le persone dell’immagine del profilo.