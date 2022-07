K2, spesso indicata come C/2017 K2 PanSTARRS, è una cometa che si è avvicinata alla Terra il 14 luglio. Secondo le informazioni del Jet Propulsion Laboratory della NASA, la cometa si è avvicinata ufficialmente il 14 luglio alle 23:09, a circa 1,8 unità astronomiche dal centro del nostro pianeta.

Secondo gli scienziati, K2 è una delle comete attive più lontane mai viste. La cometa non sarà probabilmente visibile ad occhio nudo perché sarà un po’ debole e distante. Secondo gli esperti, la sua visualizzazione richiederà almeno un piccolo telescopio o un binocolo.

La cometa C/2017 K2 (in gergo PANSTARRS) che ha attraversato il nostro sistema solare, è stata fotografata, e si può ammirare in un set di alcune fotografie scattate tramite un telescopio professionale.

Ecco la rotta che ha preso

Se vuoi, puoi anche sintonizzarti su un webcast live programmato dal Virtual Telescope Project con sede in Italia a fine mese per vedere la cometa avvicinarsi di più. Il 15 luglio, alle 3:45, l’account YouTube ufficiale di Virtual Telescope trasmetterà in streaming la rotta della cometa.

Nel maggio 2017, K2, una cometa della nuvola di Oort con un’orbita iperbolica interna, è stata trovata a una distanza oltre l’orbita di Saturno, quando si trovava a 16 UA (quasi 4 miliardi di km) dal Sole.

K2 era situato in una regione del sistema solare con temperature di -440 gradi Fahrenheit, ovvero una luce solare che è solo 1/225 brillante come quella che vediamo dalla Terra. Il telescopio spaziale Hubble della NASA è stato in grado di scattarne una foto, rendendola la più lontana cometa attiva mai avvistata.