L’anno scorso, Google ha annunciato che Maps avrebbe mostrato più percorsi ecologici. L’obiettivo è utilizzare meno carburante e inquinare meno. Il sistema introdotto potrebbe essere ulteriormente ottimizzato per tenere conto del tipo di auto che guidi. Ci sono auto più efficienti di altre che potrebbero risparmiare ancor di più facendo percorsi su misura.

I dettagli su questa novità provengono da 9to5Google. Quest’ultimo indica che Maps consentirà presto di selezionare una manciata di diversi tipi di auto per regolare il modo in cui calcola il percorso più efficiente dal punto di vista energetico. Saranno considerate le seguenti opzioni: Gas, Diesel, Elettrico, Ibrido. Potresti non esserne consapevole, ma diversi tipi di auto raggiungono la loro massima efficienza in modi differenti.

Google Maps a favore dell’ambiente, potrebbe presto essere possibile adattare il percorso al tipo di auto

Le auto cosiddette ibride ottengono effettivamente un miglior risparmio di carburante classificato EPA in città rispetto ai percorsi in autostrada, mentre la maggior parte dei tipici motori a benzina a combustione interna sono più efficienti in autostrada che in città. Ciò significa che un percorso con un po’ più di traffico potrebbe effettivamente essere ideale per un’auto ibrida rispetto a una normale auto a benzina. I veicoli elettrici sono più efficienti a velocità inferiori, più di quanto ci si potrebbe aspettare. Il che significa che un percorso più diretto su strade secondarie più lente potrebbe essere più efficiente dal punto di vista energetico.

Google, dunque, consentirà di scegliere il tipo di auto che stai guidando e Maps regolerà il modo in cui calcola il percorso per “risparmiare più carburante o energia“. Sarai in grado di modificare questa opzione in seguito se acquisti una nuova auto. Inoltre, non devi fornire nessuna informazione se preferisci. Come al solito, con una funzionalità individuata in fase di sviluppo, sappiamo che è soggetta a modifiche poiché Google ci lavora e potrebbe non essere nemmeno lanciata.