La corsa all’evento WWDC di Apple a giugno è stata piena di voci e speculazioni. L’idea che Apple alla fine avrebbe sfoggiato il suo visore per realtà mista era forse la più elettrizzante del gruppo. Sfortunatamente, ciò non si è verificato durante l’evento per sviluppatori. Invece, è stato successivamente rivelato che l’incontro si è tenuto a porte chiuse, alla presenza solo dei massimi dirigenti di Apple.

Anche se sappiamo che sta arrivando, le specifiche sono state finora estremamente scarse. Fortunatamente, grazie a una fonte affidabile, ora abbiamo un po’ più di informazioni sul dispositivo. Il primo visore per realtà mista di Apple, secondo l’analista Ming-Chi Kuo, sarà disponibile nel 2023.

Apple sta per presentare al mondo le sue nuove cuffie

Il visore avrà una lente 3P, che regolerà l’esperienza visiva e l’aspetto del gadget. Si dice che il design sia relativamente piccolo. Secondo Kuo, Apple rilascerà un visore per realtà mista di seconda generazione nei prossimi due anni. Apple può fornire più cuffie a varie fasce di prezzo per acquisire quanta più quota di mercato possibile. Entro il 2025/2026, Apple potrebbe spedire 10 milioni di unità.

A parte questo, l’attuale modello di prova è alimentato dal chip M1 di Apple. Ovviamente, questo potrebbe cambiare quando verrà rilasciato nel 2023. Sebbene le cuffie per realtà mista di Apple susciteranno molto scalpore, un fattore potrebbe impedirgli di diventare un grande venditore. Secondo Kuo, il primo visore per realtà mista di Apple sarebbe rivolto ai professionisti. Di conseguenza, il prezzo sarà nella fascia “pro”, con voci che circolano secondo cui potrebbe costare 3.000 dollari. Naturalmente, si tratta di una notevole quantità di denaro, e mentre alcuni clienti potrebbero non esitare ad acquisirlo, altri potrebbero farlo.

Come indicato in precedenza, la versione di seconda generazione delle cuffie per realtà mista di Apple dovrebbe fornire possibilità più convenienti.