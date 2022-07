CoopVoce ha deciso di rilanciare, da più di una settimana, per alcuni suoi già clienti, l’iniziativa commerciale “Porta un Amico”.

Questo per promuovere il passaggio a CoopVoce e l’attivazione delle offerte tariffarie ricaricabili Evo Voce&SMS, Evo 30 ed Evo 100 a partire da 4,90 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

CoopVoce rilancia Porta un Amico

Fino al 27 luglio 2022 l’operatore virtuale di telefonia mobile CoopVoce ha avviato una nuova campagna SMS e/o notifica dall’app CoopVoce, rivolta ad alcuni suoi già clienti, per invitarli a portare un amico in CoopVoce al fine di ottenere 10 euro bonus in maniera del tutto gratuita. L’amico o l’amica da portare riceverà 2 mesi di canone gratuito dell’offerta tariffaria scelta e l’attivazione gratuita.

Ecco il testo del messaggio inviato ad alcuni suoi clienti: “Per Te +10 euro di traffico telefonico bonus ogni amico che porti in CoopVoce entro il 27 luglio 2022! Per Lui attivazione e 2 mesi gratuiti se porta il suo numero e sceglie tra EVO100 EVO30 o EVOVoce&SMS. Le offerte prevedono fino a 100GB, MIN illimitati, 1000 SMS. Al momento dell’attivazione fai comunicare dall’amico il tuo numero di telefono per usufruire entrambi dell’offerta, che è limitata alla portabilità di 2 amici“.

Come indicato nel messaggio, sarà possibile usufruire dei bonus entro il 27 luglio 2022. Il nuovo cliente CoopVoce dovrà recarsi presso uno dei punti vendita Coop aderenti. Il nuovo potenziale cliente CoopVoce dovrà comunicare all’addetto vendita CoopVoce, presente nei supermercati Coop aderenti, il numero di telefono mobile CoopVoce di chi l’ha invitato.