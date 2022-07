Facebook e Instagram rischiano un ban in Europa. In Irlanda è stato stabilito che la loro società madre, Meta, non può più condividere i dati degli utenti europei con gli Stati Uniti. Se continuerà a condividere dati il ban sarà automatico. Inizialmente coinvolgerà l’Irlanda ma potrebbe espandersi a macchia d’olio.

Meta ha confermato la decisione dell’autorità di regolamentazione della privacy irlandese, anche se non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo. “La bozza del ban è soggetta a revisione da parte delle autorità europee per la protezione dei dati. Si riferisce al conflitto tra le leggi dell’UE e degli Stati Uniti ed è in fase di risoluzione”, spiega un portavoce.

“Accogliamo con favore l‘accordo UE-USA per ottenere un nuovo quadro giuridico. L’obiettivo è consentire il continuo trasferimento di dati oltre confine per collegare famiglie, comunità ed economie”. Facebook ha più di 300 milioni di utenti attivi giornalieri in Europa. Rappresentano oltre il 10% di tutti gli utenti a livello globale.

Ban in Irlanda per Facebook e Instagram, problemi di privacy con gli Stati Uniti

C’è una percentuale ancora più alta di utenti di Instagram in Europa, con più di un quarto di tutti gli utenti che vivono lì. Il ban della Commissione irlandese per la protezione dei dati è stato inviato ad altri regolatori europei della privacy. Quest’ultimi daranno il loro contributo alla sentenza entro la fine del prossimo mese.

La normativa arriva dopo anni di battaglie giudiziarie tra attivisti della privacy e il colosso tecnologico statunitense. La Corte di giustizia europea ha anche annullato un accordo sul flusso di dati UE-USA chiamato Privacy Shield nel 2020. In un deposito alla US Securities and Exchange Commission a marzo, Meta ha scritto: “Se non viene adottato un nuovo quadro di trasferimento transatlantico di dati e non siamo in grado di continuare a fare affidamento sugli SCC o su altri mezzi alternativi di trasferimento di dati dall’Europa agli Stati Uniti, probabilmente non saremo in grado di offrire alcuni dei nostri prodotti. Tanto meno i servizi più significativi, inclusi Facebook e Instagram”.