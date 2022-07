Novi, il portafoglio digitale bitcoin di breve durata di Meta, è stato chiuso. Secondo un documento ottenuto da Bloomberg, la società ha annunciato che la piattaforma sarebbe stata chiusa il 1 settembre, con l’ultimo giorno per aggiungere fondi il 20 luglio. Meta ha incaricato i clienti di rimuovere il loro saldo “il prima possibile”, aggiungendo che “cercherà di trasferire” tutti i fondi rimanenti sui conti bancari e sulle carte di debito dei clienti dopo l’ultimo giorno di attività di Novi.

Per il momento, le ambizioni di criptovaluta di Meta si sono praticamente fermate. Lo scorso ottobre, la società ha lanciato un “test limitato” di Novi. Il portafoglio è stato rilasciato senza supporto per Diem, la criptovaluta interna di Meta, precedentemente nota come Libra. David Marcus, il leader delle criptovalute dell’azienda, lasciò Meta un mese dopo. La Diem Association ha dichiarato all’inizio del 2022 che stava vendendo beni e attività di “risoluzione”.

Meta ha già in progetto qualcos’altro

Tuttavia, il fallimento di Novi e Diem non preclude a Meta lo sviluppo di un altro portafoglio digitale. “Stiamo già sfruttando gli anni trascorsi a sviluppare le intere capacità blockchain di Meta e a fornire nuovi beni, come oggetti da collezione digitali”, ha detto a Bloomberg una portavoce dell’azienda. “Aspettatevi di più da noi nel dominio web3 perché siamo piuttosto ottimisti riguardo al valore che queste tecnologie possono fornire agli individui e alle aziende nel metaverso”.

In effetti, l’azienda ha dichiarato il mese scorso che avrebbe rinominato Facebook Pay Meta Pay. Mark Zuckerberg ha descritto il cambiamento come un “primo passo” verso la costruzione di un portafoglio digitale per il metaverso dell’epoca. Il CEO immaginava un futuro in cui Meta Pay fungesse da repository per tutti gli oggetti digitali acquistati o creati nei mondi virtuali.