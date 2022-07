CoopVoce annienta TIM con 3 offerte EVO: in regalo fino a 100GB

Se dovessero proporvi delle soluzioni tra quelle virtuali nel mondo della telefonia mobile, non esitate a valutarle. Rispetto ad alcuni anni fa le cose sono molto cambiate visto che le promozioni sono diventate molto più interessanti e i gestori più sicuri di se stessi. Uno tra tutti è CoopVoce, il quale include nuove promo al suo interno ormai regolarmente. L’obiettivo è quello di fornire qualità e quantità allo stesso momento.

Come potete notare in basso, è presente l’intera scaletta con tutte le offerte disponibili della linea Evolution. Si tratta delle solite, quelle che erano disponibili già durante lo scorso 2021. L’obiettivo del provider è quello di portarle avanti nel tempo per farle diventare un vero e proprio must del mondo della mobilità e della telefonia in generale. Ricordiamo inoltre che chiunque sottoscriverà la promo da 100 giga potrà avere 20 € gratis sul credito residuo.

CoopVoce propone le sue migliori promo della linea Evolution: ecco cosa includono al loro interno ogni mese

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS