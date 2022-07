Parlare in corsivo è un trend dei social media che si sta facendo conoscere oltre le piattaforme web. Lanciato da una giovane creator, si tratta di un modo di parlare curioso e particolareggiato nel quale le vocali sono allungate e i suoni delle sillabe non sempre corrispondo a quelli classici della lingua italiana. Complice il successo raggiunto su TikTok, il trend del corsivo ha cominciato a diffondersi anche sugli altri social ed è valso persino le prime apparizioni in televisione alla tiktoker che l’ha introdotto. Ecco una guida alla nuova tendenza, di cui si possono far risalire le origini ad alcuni personaggi storici dello spettacolo in Italia.

Cos’è il corsivo su TikTok e come funziona

Cörsivœ, così viene traslitterato il nome del modo di parlare diventato famoso su TikTok. È stata la creator Elisa Esposito a portare alla ribalta il curioso metodo di pronunciare le parole. I finali delle frasi vengono allungati e le tonalità delle sillabe cambiano radicalmente per ottenere un tono di voce acuto e inusuale: è questo il cörsivœ. La professoressa di corsivo su TikTok, come si fa chiamare la tiktoker e come ora è conosciuta dalla community, ha guadagnato grazie al trend migliaia di followers. Ad oggi, Esposito ha più di 700mila fan sulla piattaforma di proprietà di ByteDance e ben 27 milioni di likes. Come capita spesso, la viralità raggiunta sul web ha portato interesse anche da parte degli altri media e di recente Esposito è stata protagonista di uno sketch nel programma tv Propaganda Live su La7.