A quanto pare la nota azienda cinese OnePlus si sta preparando per l’arrivo del prossimo OnePlus 10T. Quest’ultimo è già stato protagonista di rumors e indiscrezioni, ma ora sono state pubblicate in rete le prime immagini renders realizzate da OnLeaks.

OnePlus 10T: eccolo nelle nuove immagini renders del leaker OnLeaks

Nel corso delle ultime ore il noto leaker OnLeaks ha pubblicato in rete in collaborazione con Smartprix delle nuove immagini renders ritraenti il prossimo OnePlus 10T. Queste immagini confermano in sostanza quanto era emerso nelle scorse settimane da alcune immagini.

Almeno dal punto di vista estetico, il nuovo device dell’azienda richiamerà moltissimo il fratello maggiore OnePlus 10 Pro. Sul retro, infatti, spicca la presenza di un modulo fotografico molto ampio di colore nero. Quest’ultimo ospiterà sempre tre fotocamere ma, a differenza del precedente modello, qui è stata spostata posizione del Flash LED.

Per quanto riguarda parte frontale, rispetto al OnePlus 10 Pro sul nuovo modello ci sarà uno schermo piatto con un foro centrale per la selfie camera. Dalle immagini, è poi emerso che il frame sarà realizzato in plastica e non più in vetro e poi mancherà anche l’iconico slider di OnePlus.

I rumors ed i leaks ci hanno poi rivelato qualche dettaglio riguardo alle presunte specifiche tecniche. Secondo quanto è emerso, il nuovo OnePlus 10T sarà alimentato dal potente soc Snapdragon 8 Gen 1 e potrà inoltre disporre del supporto alla ricarica rapida di addirittura 150W e servirà per ricaricare la batteria da 4800 mAh. Il display, invece, sarà sempre un pannello da 6.7 pollici ma questa volta in risoluzione FullHD+.