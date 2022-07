Netflix è al centro di una vera e propria bufera nel corso di queste ultime settimane. I dati che la piattaforma streaming ha raccolto in questa prima parte del 2022 lasciano ben poco al caso. Negli ultimi mesi, il servizio conta ben 200mila abbonati in meno su scala globale.

Netflix, aumento dei prezzi e stop a tutti gli account condivisi

La crisi di Netflix in termini di clienti nasce da svariate ragioni. Certamente il fattore dei costi influisce in modo decisivo su tale scenario. Al netto dei numerosi contenuti garantiti dal servizio, i costi rincarati per l’accesso alla piattaforma con film e serie tv hanno portato molti clienti a disdire l’abbonamento.

Un ulteriore fattore potrebbe avere risvolti importanti nelle prossime settimane in casa Netflix. Anche per massimizzare gli introiti dopo il calo degli abbonati, la piattaforma streaming sta pensando ad una nuova stagione di controlli per eliminare del tutto la pratica degli account condivisi.

Nelle ultime settimane molti clienti di Netflix hanno subito limitazioni al profilo, a causa di una troppo accentuata pratica di condivisione degli account con amici, parenti o sconosciuti.

In futuro le norme di Netflix potrebbero essere ben più aspre. Gli sviluppatori, ad esempio, non escludono la possibilità di un ban definitivo dal servizio per tutti quei clienti rei di aver condiviso l’account con sconosciuti ed in linea di massima con persone al di fuori del nucleo domestico. Ricordiamo che, stando agli attuali regolamenti, l’unica forma di condivisione accettata dal servizio è quella con conviventi del proprio nucleo domestico.