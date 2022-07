I telefoni pieghevoli sono rapidamente diventati mainstream. Sebbene siano ancora un po’ troppo costosi rispetto a modelli con funzioni simili ma dal design standard, hanno già fatto molta strada in pochi anni. Anche Google ha iniziato ad abbracciare il mondo dei pieghevoli e in generale gli schermi più grandi, soprattutto con l’arrivo dell’aggiornamento per Android 12L. Anche il nuovo layout di Gboard, attualmente disponibile solo per gli utenti beta, ne è la prova.

Il nuovo layout di Gboard sta iniziando a farsi strada tra i beta tester, come notato su /r/GalaxyFold. Se sei iscritto al programma beta e ottieni l’ultimo aggiornamento, dovresti avere accesso al nuovo layout che divide la tastiera in due, consentendo agli utenti con schermi più ampi di raggiungere tutti i tasti più facilmente. In questo modo, non è necessario fare sforzi con le mani per premere i tasti al centro. L’ideale anche per dispositivi pieghevoli che già di per sé hanno una tastiera diversa.

Gboard: nuovo layout adatto a tastiere pieghevoli o semplicemente più grandi del previsto

I tasti “G” e “V”, situati al centro di una tastiera in un layout normale, sono duplicati, quindi puoi scegliere di premerli su entrambi i lati. Se stai passando al display principale, Gboard saprà quale schermo stai utilizzando e il layout si regolerà automaticamente. Questa non è la prima volta che vediamo questo layout. Ora è ufficialmente nella versione beta che chiunque può provare. Inoltre, non dovrebbe volerci ancora molto tempo per l’arrivo della variante definitiva nella versione stabile.