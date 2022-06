L’operatore virtuale CoopVoce ha recentemente aggiornato il proprio sito web dando la possibilità, dopo alcuni giorni di attesa, di acquistare su eSIM direttamente online anche l’offerta lanciata in occasione del suo 15° compleanno.

Stiamo ovviamente parlando della Evo 200, offerta molto conveniente sia per il bundle proposto che per il prezzo. Ricordiamo cosa comprende.

CoopVoce Evo 200 ancora attivabile

CoopVoce Evo 200 comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga di traffico dati 4G, il tutto al costo di 7,90 euro al mese. Per quanto riguarda l’acquisto su eSIM direttamente online, così come avviene nei negozi, per i nuovi clienti CoopVoce il costo è lo stesso previsto dalle SIM fisiche, per cui normalmente online si pagherebbero 9,90 euro, comprensivi di spedizione, attivazione, SIM e primo mese anticipato. In questo caso, il credito residuo ad attivazione avvenuta risulta pari a zero.

Si ricorda che Evo 200 è attivabile anche dai già clienti CoopVoce, in questo caso pagando un contributo di 9 euro una tantum, scalati dal credito residuo della SIM e addebitati insieme al costo del primo mese anticipato. L’opzione è valida per i nuovi clienti CoopVoce, mentre al momento i già clienti CoopVoce non potranno avvalersi del canale online, ad esempio per richiedere il passaggio da SIM fisica a eSIM.

Una volta inseriti i propri dati, il funzionamento dovrebbe essere simile a quello già adoperato nei negozi, per cui si dovrebbe ricevere via email il QR Code necessario per scaricare il profilo e le informazioni per l’attivazione della eSIM. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.