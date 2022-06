Secondo The Star, l’asteroide 2022MQ dovrebbe superare la Terra lunedì all’altezza di oltre 1 milione di metri. Qualsiasi enorme asteroide che si avvicina al pianeta entro 4,65 milioni di miglia è classificato dalla NASA come “potenzialmente pericoloso“.

Tuttavia, 2022MQ, che ha un diametro compreso tra 60 e 160,02 metri, non rappresenta una minaccia imminente. 2022MQ non sarà si avvicinerà fino al 2033, anche se sarà molto più lontano di quanto sarà lunedì. Tuttavia, si prevede che si avvicinerà notevolmente un anno dopo, nel 2034.

Gli esperti affermano che qualsiasi oggetto che viaggia nello spazio più lungo di 100 metri sarebbe abbastanza potente da scatenare una forza catastrofica 10 volte maggiore di un’esplosione vulcanica. Una meteora che colpì la Siberia orientale nel 1908 dsitrusse completamente i boschi limitrofi e aveva un diametro di circa 200 metri.

Software della NASA in ritardo

Nel frattempo, la NASA ha confermato venerdì che il suo viaggio verso l’asteroide Psyche non avrà più luogo quest’anno. Secondo un comunicato stampa della NASA, il software di volo della sonda e gli strumenti di test sono stati consegnati in ritardo, il che ha causato il ritardo della missione unica.

Gli ingegneri non hanno avuto abbastanza tempo per completare il test del software e delle apparecchiature perché la consegna è stata ritardata. La missione Psyche prevedeva l’invio di una sonda per indagare su un asteroide largo 225 chilometri e ricco di metalli. Il lancio era previsto tra il 20 settembre e l’11 ottobre.

Il software di guida, navigazione e controllo (GNC) è responsabile della rapina poiché è ancora in fase di test e convalida per garantire che funzioni come previsto durante il volo. Questo programma dirigerà l’antenna del veicolo spaziale verso la Terra per stabilire una connessione e controllare l’orientamento mentre viaggia nello spazio.