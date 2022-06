L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente lanciato tre nuove offerte dedicate al periodo estivo.

I giga proposti sono tanti ed il prezzo è ottimo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Kena Mobile: ecco le nuove offerte estive

La prima è Kena Summer 300 che, come facilmente intuibile, permette di ottenere fino a 300 gigabyte di dati in traffico mobile. La particolarità di questa tariffa è il suo costo, davvero basso, solo 1.99 euro una tantum, ed è riservata a coloro che avevano già attivato Kena da 100 GB. Per quanto riguarda Kena Mobile 7.99, in questo caso si tratta di una promo che permette di avere 150 gigabyte di dati, mentre Kena 9.99, permette di ottenerne 200.

Kena 7.99 150Gb è attivabile sia sul sito ufficiale della compagnia telefonica, quanto nei negozi fisici, mentre la Kena da 200 gigabyte si può sottoscrivere solamente recandosi negli store dedicati. I bundle in questione offrono come sempre un pacchetto completo composto dal traffico mobile, più minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, e infine, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali.

Il traffico mensile è in 4G, e il costo di attivazione è di 1.99 euro. In tutte le offerte Kena sono previsti i servizi Segreteria Telefonica, SMS di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora, senza alcun costo aggiuntivi. In merito al Roaming nei paesi dell’Unione Europea, compreso anche il Regno Unito, i clienti possono utilizzare i minuti e gli SMS illimitati alle stesse condizioni nazionali, ma per il traffico dati è previsto un limite massimo al quantitativo di Giga, in base al costo dell’offerta.