Uno dei maggiori pericoli con cui ogni utente Android deve tirare i conti ogni giorno è costituito senza alcun dubbio dai malwares, i piccoli software dannosi infatti pure una non è il web e cercano di colpire il maggior numero di utenti possibile nel tentativo di appropriarsi dei loro dati sensibili tra cui codici di accesso ai conti correnti e password.

Per diffondersi questa tipologia di software sfrutta come vettori delle banalissimo applicazioni camuffate come legittime, le quali una volta installate assumono il controllo del dispositivo per poi iniziare a inviare tutta la refurtiva presso un server remoto ove verrà analizzata con comodo in un secondo momento.

Il consiglio migliore per evitare di incappare in questa tipologia di problema è quello di scaricare applicazioni solo ed unicamente da fonti certificate come il play store.

App da non installare sullo smartphone