Ricaricare il tuo veicolo alimentato a batteria potrebbe diventare molto più semplice grazie al nuovo robot di EV Safe Charge.

La società ha appena presentato un nuovo robot per la ricarica mobile chiamato Ziggy che può ricaricare il tuo veicolo elettrico mentre sei fuori a fare commissioni, secondo Electrek. Una volta che hai prenotato una sessione di ricarica, il robot identificherà un posto in un parcheggio per te, lo riserverà e quindi caricherà la batteria mentre sei fuori a fare shopping, vedere un film o mangiare un boccone.

Potrai prenotare Ziggy utilizzando un’app mobile o il sistema di infotainment del tuo veicolo elettrico. EV Safe Charge non ha rivelato la velocità con cui il robot sarà in grado di caricarsi, ma la società ha detto a Eletrek che la ricarica di livello 2 sarà disponibile al momento del lancio.

La società ha anche affermato che alla fine sarà in grado di ricaricare di livello 3 (circa 40 km al minuto). Quando avrà finito di caricare la batteria, Ziggy tornerà alla sua base, dove si ricaricherà utilizzando la rete elettrica del parcheggio, l’energia solare di accumulo della batteria o una combinazione di tutti e tre.

Una questione di logistica

Ziggy sembra certamente promettente, ma ci sono un paio di potenziali aspetti negativi. La prima è che il robot sarà dotato di due grandi touch screen. Potrebbero essere utilizzati per visualizzare informazioni rilevanti, ma i rendering del dispositivo di EV Safe Charge suggeriscono anche che il dispositivo potrebbe essere utilizzato come un cartellone pubblicitario mobile.

La seconda, evidenziata per la prima volta da New Atlas, è la questione dei parcheggi in un parcheggio affollato. In un centro commerciale durante le vacanze, spesso si va incontro a persone che per la fretta tendono a mettere l’auto in posti in cui non dovrebbero.

EV Safe Charge non ha ancora annunciato una data di lancio definitiva, ma prevede di mettere in produzione la stazione di ricarica il prossimo anno. I siti di San Francisco e Brooklyn hanno già accettato di provare il sistema.