Ogni anno siamo costretti a dire addio ad alcune serie di successo su Netflix. Succede spesso che i programmi TV vengono cancellati, alcuni amati, altri meno.

Alcuni spettacoli vanno via senza ottenere un finale adeguato, mentre altri riescono a chiudere il ciclo di stagioni.

Per questo motivo, diamo un’occhiata a tutti gli spettacoli che Netflix ha cancellato quest’anno. Per fortuna, alcuni di questi spettacoli sono stati completati (e potrebbero anche non terminare tecnicamente quest’anno, a seconda di come si svolgono i programmi di rilascio).

Ecco la lista degli spettacoli che Netflix ha cancellato fino ad oggi

1. Gentefied

Presentato in anteprima il 21 febbraio 2020, lo show è stato annullato dopo solo 2 stagioni.

2. Cooking with Paris

Presentato in anteprima il 4 agosto 2021, anche questo è stato annullato dopo la prima stagione.

3. Stranger Things

Presentato in anteprima il 15 luglio 2016, anche Stranger Things sta per lasciare la piattaforma dopo 5 stagioni. La stagione 5 sarà presentata in anteprima più tardi in una data successiva ancora non comunicata.

4. Never Have I Ever

Presentato in anteprima il 27 aprile 2020, lo show è stato cancellato dopo 5 stagioni. La stagione 4 sarà presentata in anteprima in un secondo momento.

5. Il club delle baby sitter

Presentato in anteprima il 3 luglio 2020. Show annullato dopo 2 stagioni.

6. Archive 81

In anteprima il 14 gennaio 2022, la staione è stata annullata dopo i primi episodi.

7. Locke and Key

Presentato in anteprima il 7 febbraio 2020, lo show di fantascienza è stato annullato dopo sole tre stagioni. La terza stagione sarà presentata in anteprima in un secondo momento.

8. On The Verge

Presentato in anteprima il 7 settembre 2021, anche questa è stata annullata dopo 1 stagione.

9. Raising Dion

Presentata in anteprima il 4 ottobre 2019, la serie è stata annullata dopo 2 stagioni.

10. Space Force

In anteprima il 29 maggio 2020, anche questa è stata annullata dopo 2 stagioni.