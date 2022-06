Fino al prossimo 5 luglio 2022 l’operatore virtuale Kena Mobile renderà nuovamente disponibile la propria offerta operator attack denominata Kena 5.99 50 GB Plus con costo di attivazione gratuito.

L’operatore ha anche chiuso la commercializzazione dell’offerta denominata Kena 5,99 50GB Gold che prevedeva un costo di attivazione di 3,99 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Kena Mobile rilancia la Kena 5.99 50 GB Plus

Kena 5,99 50GB Plus prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile nazionale in 4G fino a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload a 5,99 euro al mese.

Per sottoscrivere quest'offerta, secondo il documento di trasparenza valida fino al 5 luglio 2022, salvo cambiamenti o proroghe, come prima bisogna richiedere la portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri operatori virtuali esclusi

I nuovi clienti Kena che possono attivare quest’offerta operator attack devono sostenere un prezzo iniziale di 10 euro, composto dal primo mese anticipato dell’offerta e 4,01 euro di credito telefonico incluso. L’offerta è attivabile in tutti i canali di vendita e non prevede costi per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile Kena. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.