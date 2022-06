L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di prorogare nuovamente la propria offerta denominata 300% Digital, ora disponibile per tutto il mese in corso.

Ogni mese, con 300% Digital sono previsti 300 Giga di traffico internet mobile, validi fino in 4G+ con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PosteMobile proroga 300% Digital fino alla fine del mese

L’offerta in questione include inoltre anche una tariffa a consumo per effettuare chiamate e inviare SMS, al costo di 18 centesimi di euro al minuto senza scatto alla risposta e con tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi, e 18 centesimi di euro per ogni messaggio inviato. Si tratta della stessa tariffa prevista con l’offerta PosteMobile Super 20, in quel caso tramite il piano PosteMobile Unica New.

In queste ore, invece, l’operatore ha deciso di prorogare ancora una volta la data di scadenza, fissata adesso per il 30 Giugno 2022 salvo ulteriori cambiamenti. Nonostante i vari cambi di scadenza, 300% Digital è sempre rimasta in promozione, con un prezzo di 8,99 euro al mese a tempo indeterminato invece di 9.99 euro al mese.

Ancora adesso, i nuovi clienti possono sottoscrivere l’offerta sia con nuovo numero che in portabilità da un altro operatore. In ogni caso, per effettuare l’attivazione bisogna utilizzare necessariamente il sito ufficiale dell’operatore, acquistando online o con ricontatto telefonico. Ricordo che la nuova SIM PosteMobile prevede un costo di 20 euro, con 10 euro di traffico incluso e spedizione gratuita. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire nel dettaglio tutte le offerte.