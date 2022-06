LastPass annuncia che ha creato il primo accesso senza password tramite LastPass Authenticator. I clienti ora avranno accesso senza password al proprio “caveau” e ai siti. La società afferma di essere la prima soluzione di gestione delle password a offrire questa opzione. Sarà interessante vedere quanto velocemente risponderanno i suoi concorrenti.

Chris Hoff, Chief Secure Technology Officer di LastPass, ha dichiarato: “Sulla scia dei giganti della tecnologia e dei provider di identità che hanno svelato i loro piani per abilitare la passwordless su tutti i loro sistemi operativi, browser Web, dispositivi e applicazioni, LastPass è entusiasta di essere la prima soluzione e l’unica password manager per consentire agli utenti di accedere in modo sicuro e semplice, gestire le credenziali del proprio account e ottenere l’accesso istantaneo agli account utilizzati ogni giorno, senza mai dover inserire una password.”

Un mondo senza password è finalmente possibile

Sebbene limplementazione e adozione delle funzioni passwordless siano l’obiettivo finale del settore, probabilmente ci vorranno anni prima che le persone sperimentino un accesso end-to-end senza password in tutte le applicazioni.

LastPass sta cercando di accelerare il passaggio a questo nuovo tipo di tecnologia

Il suo comunicato stampa afferma: “L’azienda sta attivamente costruendo componenti conformi a FIDO2 e supportando meccanismi di autenticazione, come l’accesso biometrico e l’ID dell’impronta digitale, e l’aggiunta di chiavi di sicurezza hardware che dovrebbero essere aggiunte all’offerta senza password entro la fine dell’anno“.

Per i suoi utenti, questa è una buona notizia. Mancano ancora società come Microsoft, Google e Apple, che stanno ancora pensando come fare.