Land Rover: problemi su problemi, auto sempre in assistenza

Tra quelli più scelti ultimamente grazie alla grande qualità delle auto prodotte, rientra il marchio Land Rover. Le sue capacità sono fuori da ogni dubbio, visti i materiali, la scelta degli interni e della tecnologia implicata ma anche dell’assistenza.

Land Rover è quindi all’apice della sua storia, ma sarebbero diverse le persone a lamentarsi di alcune problematiche accorse sulla loro auto. Molto spesso le vetture della nota casa automobilistica sarebbero finite in assistenza per guasti davvero incredibili, proprio come segnalato sul web dai clienti. Ci sarebbero infatti tantissimi forum sui quali si discuterebbe sempre dello stesso problema che interesserebbe la stessa auto. Purtroppo alcuni utenti non avrebbero ancora risolto definitivamente la questione.

Land Rover: questi sono i guasti più ricorrenti secondo gli utenti sul web

Queste sono le parole da parte del proprietario di una Range Rover Evoque, il quale avrebbero avvisato proprio le problematiche esposte qualche riga più in su. Come potete leggere lo sconforto è davvero tanto vista la dinamica:

“Buongiorno,

in qualità di possessore di una vettura di questo tipo, vorrei qui elencare i principali problemi al motore su una Range Rover Evoque 2.00 D150 4×4 Diesel di 150 CV del 2018:

– dai 12.000 km sono iniziate rigenerazioni frequenti, circa ogni 200km, con conseguente inquinamento dell’olio da gasolio

– gli intervalli per il cambio di olio e filtro sono sempre più frequenti (ogni 34.000 km all’inizio, poi ogni 24.000 km, adesso sempre più ridotti).

– spia del motore spesso accesa

– FAP pieno

– riparazione e controlli di manutenzione inefficienti

Non nascondo la mia insoddisfazione ed attendo con piacere i vostri commenti. Grazie!“