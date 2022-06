L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di riproporre un’offerta mobile decisamente interessante. Si tratta della promo Kena 5,99 50 GB Plus. Quest’ultima è disponibile all’attivazione ad un costo si 5,99 euro al mese e non è previsto alcun costo di attivazione. Vediamo qui di seguito i dettagli della nuova offerta.

Kena Mobile ripropone la promo Kena 5,99 50 GB Plus senza costi di attivazione

A partire dal 14 giugno 2022 fino al prossimo 5 luglio 2022 sarà possibile attivare l’offerta operator attack proposta da Kena Mobile. Come già accennato, si tratta dell’offerta denominata Kena 5,99 50 GB Plus, la quale va così a sostituire all’offerta Kena 50 GB Gold, che non risulta più disponibile all’attivazione.

Andando nello specifico, la nuova offerta mobile dell’operatore virtuale è attivabile da tutti gli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero da alcuni specifici operatori. Tra questi, sono compresi Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri operatori virtuali, ad esclusione però di ho. Mobile, Very Mobile, CoopVoce e Tiscali.

L’offerta Kena 50 GB Plus offre ogni mese 50 GB di traffico dati con connettività 4G (con una velocità massima fino a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload). Oltre a questo, l’offerta include minut8 di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 500 SMS verso tutti. Il costo dell’offerta è di 5,99 euro al mese e non è previsto alcun costo di attivazione.

Vi ricordiamo che l’offerta è attivabile sia online sul sito ufficiale di Kena sia presso uno dei negozi fisici autorizzati e vi ricordiamo inoltre che sono inclusi gratuitamente anche i servizi Lo Sai e Chiama Ora.