L’operatore Eolo ha recentemente deciso di continuare a proporre la propria offerta di rete fissa denominata Eolo Più, proprio in concomitanza della chiusura anticipata del bonus di benvenuto di 2.50 euro.

Sia online che nei negozi partner dell’operatore, era previsto un prezzo pari a 24,90 euro al mese fin da subito, ma in base al canale di vendita era possibile usufruire di alcuni sconti dedicati. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Eolo Più a meno di 20 euro al mese

Per le nuove attivazioni online, Eolo Più prevedeva invece il già citato Bonus di benvenuto, ovvero uno sconto complessivo di 30 euro suddiviso in 2,50 euro al mese per le prime 12 mensilità dell’offerta. Con questa promo, il prezzo dell’offerta scendeva dunque a 22,40 euro al mese per il primo anno, per poi tornare al prezzo standard di 24,90 euro al mese. Da ieri 14 giugno 2022 è possibile usufruire della nuova promozione con sconto di 6 mesi.

Nel dettaglio, il prezzo dell’offerta è pari adesso a 19,90 euro al mese per i primi 6 mesi, con aumento a 24,90 euro al mese a partire dalla settima mensilità. Per il momento la data di scadenza è fissata per il prossimo 30 giugno 2022 salvo cambiamenti nelle prossime settimane. Vi ricordo che Eolo Più prevede connessione illimitata in FTTH o FWA in base alla copertura, le chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e il modem standard EOLOrouter.

In abbinamento all’offerta, l’operatore propone anche alcuni pacchetti aggiuntivi, sottoscrivibili anche successivamente all’attivazione. In questo caso bisogna pagare un costo mensile aggiuntivo, ma è prevista una prova gratuita di un mese con possibilità di eliminare i pacchetti scelti senza costi aggiuntivi. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutti i pacchetti aggiuntivi disponibili.